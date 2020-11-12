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Bayburt ve Erzincan’da arabaların camları buz tuttu

HAVA SICAKLIĞININ GECELERİ SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜĞÜ BAYBURT VE ERZİNCAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

BAYBURT 12.11.2020, 11:36
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Bayburt ve Erzincan’da arabaların camları buz tuttu

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt ve Erzincan’da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Yüksek kesimlerde dağların zirvelerine kar yağmasının ardından yerleşim yerlerinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Bayburt’ta araç termometreleri eksi 3, Erzincan’da da eksi 1’i gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu illerde sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.

Öte yandan Bayburt ve ilçelerinde siste etkili olurken görüş mesafesi Erzurum yolunda zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
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