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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in annesi Yasemin Epcim hayatını kaybetti.

BAYBURT 19.07.2021, 17:37
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in annesi Yasemin Epcim hayatını kaybetti.

Amasya’da ikamet eden 63 yaşındaki Yasemin Epcim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Epcim’in cenazesi, bugün Amasya’nın Akyazı köyünde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile yakınları ve köy halkının katıldığı cenaze namazında Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekemezci de Vali Cüneyt Epcim’i acılı gününde yalnız bırakmadı.
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