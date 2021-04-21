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Bayburt Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen oldu

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

BAYBURT 21.04.2021, 08:25
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Bayburt Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen oldu

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

İki yıldır Bayburt Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevinde iken rektörlüğe adaylığını açıklayan Prof. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Üniversitesi Rektörü oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını da yapan Prof. Mutlu Türkmen, Türk spor tarihinde uluslararası federasyon başkanlığına seçilen ikinci kişi.

Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma atandı.
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