Bayburt Üniversitesinin Bocce’deki uluslararası başarıları kaldığı yerden devam ediyor

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Aylin Emir’in de yer aldığı Kadın Ümit Milli Takımı, Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası çerçevesinde gerçekleşen Milletler Kupası müsabakalarında üçüncülük derecesi elde etti.

6-9 Ekim tarihlerinde İspanya’nın Palma del Mallorca şehrinde düzenlenen Şampiyonanın üçüncü günündeki Milletler Kupası kategorisinde başarı göstererek yarı finale yükselen Kadın Ümit Milli Takımı adına mücadele eden Aylin Emir, kazandığı puanlarla üçüncülük başarısında büyük pay sahibi oldu. Bocce disiplininde son zamanlarda elde edilen büyük başarılarda bireysel olarak ve takım halinde öne çıkan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, bu alanda bir ekolün gelişmesinde genç sporculara rol model oldu.

Şampiyonada kazanılan tarihi başarı sonrasında duygularını paylaşan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Aylin Emir, tüm dünyada ilginin giderek arttığı Bocce sporunun milyonlarca insan tarafından oynadığına atıf yaparak, "Avrupa’nın en iyilerinin millî takım düzeyinde yarıştığı bir şampiyonada seçkinler arasında bu başarıyı yakalamak bizler için çok önemliydi. Çünkü ülkemizin Bocce sporunda ne denli markalaştığını ancak seçkinler arasındaki başarımızla bir kez daha kanıtlayabilirdik. Başta Federasyon Başkanım ve Rektörüm Prof. Dr. Mutlu Türkmen olmak üzere, antrenörüme ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı görevlerini yürüten Rektör Türkmen, Kadın Ümit Milli Takımının üçüncülük başarısı vesilesiyle tebrik ederek Aylin Emir’in başarıda pay sahibi olmasının mutluluğunu bir kat daha artırdığını söyledi. Rektör Türkmen, "Artık her şampiyonada podyum için varız. Biz, şampiyona takımı olma hedefimizi şampiyon takım olma hedefine yükselttik. Bu hedefi her şampiyonada gösterilen başarılarla sağlamlaştırıyor ve sporcularımızın podyumda yer almasıyla gururlanıyoruz. Üniversitemiz bu anlamda Bocce sporunda şampiyonluklar elde eden millî takımlarımıza en büyük kaynak oluşturan ekollerden biri olarak göz dolduruyor. Başarıda emeği geçen tüm federasyon ekibimize ve Spor Bilimleri Fakültemize minnetle teşekkür ederim" şeklinde konuştu.