Bayburt Üniversitesinden kan bağışına destek

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ve üniversite personeliyle birlikte kan bağışında bulundu.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesinde, Kızılay tarafından kurulan kan bağışı standında devam eden bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli de yoğun ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda kan bağışının önemine dikkat çekmek isteyen Rektör Türkmen de kurulan standı ziyaret ederek, gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Üniversiten yöneticileriyle birlikte kan bağışında bulunarak, öğrencileri ve üniversite personelini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

Rektör Türkmen; “Türk Kızılay’ı, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için yoğun gayret gösteriyor. Kurulan stantlarda vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendiriyor. Bizlerde, hayat kurtarmakla eş değer olan kan bağışlamanın önemine dikkat çekmek için Bayburt Üniversitesi ailesi olarak, bu kampanyaya destek veriyoruz. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.