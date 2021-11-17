Bayburt Üniversitesinden dijital bağımlılıkla ilgili önemli etkinlik

Bayburt Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dijital bağımlılıkla ilgili ‘Dijital Bağımlılık Drama Atölyesi’ başlıklı önemli bir etkinlik düzenlendi.

Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen etkinlik Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Drama sınıfında gerçekleştirildi. 3 farklı oturumla gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt merkezinde yer alan; Şehit Hamit Şahin, Mahmut Kemal Yanbeğ, Yüzbaşı Şehit Agâh, Şehit Nevzat Kaya, Şair Zihni, Şehit Recep Eşiyok, Cumhuriyet, Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül, Kaleardı 75. Yıl, 21 Şubat Kurtuluş ve Atatürk İlkokullarından öğrenciler katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kodan; “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle birlikte öğrencilerin teknolojik araç ve internet kullanım oranında artış oldu. Artan bu kullanım oranı ile küçük yaşlardan itibaren dijital bağımlılık tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı himayesinde hazırlanan “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal strateji Belgesi ve Eylem Planı” içerisinde yer alan “Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesi” ne ilişkin bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri de dikkate alınarak konunun önemine drama yöntemiyle dikkat çekmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Araştırma merkezi olarak, bu konuya yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Kodan; “Etkinliğin yapılamasında desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, eğitmen liderimiz Naile Şahin’e, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Eğitim Fakültesi Dekanlığımıza, ilgili okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, katılım sağlayan öğrencilerimize ve ailelerine, Eğitim Fakültesi 2. sınıfta öğrenimine devam eden öğretmen adaylarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Etkinliğin sonunda 11 farklı okuldan katılım sağlayan 60 ilkokul öğrencisine katılım belgeleri de verildi.