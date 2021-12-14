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Bayburt Üniversitesinden arıcılığı geliştirecek proje

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) ‘Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ isimli projenin protokolü imzalandı.

BAYBURT 14.12.2021, 10:34
Bayburt Üniversitesinden arıcılığı geliştirecek proje

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) ‘Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ isimli projenin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2” kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecek olan projeye ilişkin destek sözleşmesi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.Demirözü Meslek Yüksekokulu ve aynı zamanda Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan koordinatörlüğünde yürütülecek olan proje ile Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların, sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilerek özellikle genç nüfusun inovatif arıcılığa teşvik edilmesi ve dolaylı olarak kırsal göçün önüne geçilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bölgenin daha etkin yararlanmasını sağlamak için alt yapı oluşturulmasının da öngörüldüğü proje ile arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, sağlık için çok yararlı olan arı ürünlerinden halkın daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmasının sağlanması, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması planlanıyor.

Proje ile ilgili açıklamalar yapan Rektör Türkmen; “Bu projede ortaya konulacak olan tekerlekli konteynır sistemi ile kovanların arazide maruz kaldığı yağmur, sel, heyelan, yangın gibi çevresel faktörlerden etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kovan konteynır sisteminde herhangi bir çevresel afet durumunda kovanlar yükleme, boşaltma gibi işlemler olmadan en az işgücü ile hızla olay yerinden tahliye edilebilecektir. Diğer yandan kovanlar yerden yüksekte konumlandırılacağından kirpi, fare gibi zararlı hayvanların kovanlara ulaşması engellenecek, ayı gibi bal üretimine büyük zarar veren hayvanlar için de ulaşılması daha zor bir alan oluşturulmuş olacaktır. Bir diğer nokta da kovanların bulunduğu tarımsal alanlarda tarımsal ürünlere yapılan zirai ilaçlamadan kaynaklanan bulaşma riskleri oluşması durumlarında kovanlar konteynır aracılığıyla zaman ve emek harcanmadan hızlı bir şekilde tahliye edilebilecektir.” dedi.

Bu alanda dünyada çok az sayıda uygulamanın olduğu, Türkiye’de ise hiç bir ARGE çalışmasının bulunmadığına dikkat çeken Rektör Türkmen; “Tekerlekli konteynırların, tasarım ve imali için Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezimiz bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacaktır. Yeniden tasarlanacak olan tekerlekli konteynırlar Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezimize ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılacak ve istenilen değerlerin elde edilmesiyle birlikte patent başvurusu gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Üniversitesinin, arıcılık ve bal üretimi noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Rektör Türkmen; Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen modern uygulamalarla, balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması konularında önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Yöre halkının arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmesi ve ‘Bayburt Balı’nın tanıtımının yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Rektör Türkmen, bu kapsamda üniversite tarafından yapılan önemli bir çalışmanın ise Bayburt balının, Türk Patent ve Marka Kurumunca “Bayburt Balı” ismi ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmesi olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve KUDAKA’dan destek almaya hak kazanan ‘Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli’ isimli projede, proje koordinatörü Doç. Dr. Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Türkmen; projenin Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

KUDAKA toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Demirözü Meslek Yüksekokulu ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

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