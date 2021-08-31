Bayburt Üniversitesinden 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü, Bayburt Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında; Bisiklet Sürme Etkinliği, Bowling ve Masa Tenisi Turnuvaları, dereceye giren sporcuların ödül töreni ile çevrim içi bir konferans düzenlendi.

Bâbertî Külliyesinde düzenlenen bisiklet sürme etkinliği, Bayburt Üniversitesinin akademik ve idari personelleri ile çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Bisiklet sürme etkinliğinin hemen ardından, Bowling ve Masa Tenisi turnuvalarına geçildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü anısına düzenlenen turnuvaların ödül töreni ise Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan tarafından takdim edildi.

Etkinlikler; konuşmacı olarak, Bayburt Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Cihat Taşkesenlioğlu’nun katıldığı ‘99. Yılında Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi’ konulu çevrim içi konferansla devam etti. Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Öğr. Gör. Taşkesenlioğlu, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, o dönemde yaşananlar ve bugüne yansıması hakkında katılımcılara bilgi paylaşımında bulundu.

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım, akademik ve idari personeller ile aileleri ve çocuklar katıldı.