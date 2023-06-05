Bayburt Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Bayburt Üniversitesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler için toplu mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrenciler ve ailelerinin de dâhil olduğu yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, bu yıl ‘zaman geçip gidecek. Sen, geleceksin’ sloganıyla gerçekleşti. Uzun zaman sonra ilk kez tüm lisans ve ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni yaşanırken, bu yıl bir yenilik olarak Öğrenci Taltif Töreni de program akışına eklendi.

Törende, spor ve sosyal faaliyetlerde başarı gösteren öğrenciler taltif edildi. Törende ayrıca lisans ve ön lisans genel derecelerinin yanı sıra fakülte ve meslek yüksekokulu dereceleri ile bölüm dereceleri için de ödül merasimleri düzenlendi. Mezuniyet belgelerini alan tüm öğrencilerin gelenekselleşen kep atma ritüeli ile sonlanan törende özel olarak hazırlanan stantlarda bolca hatıra fotoğrafı çekildi.