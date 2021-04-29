Bayburt Üniversitesinde ilk idari görev atamaları gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in atanmasının ardından yeni dönemin ilk idari görev atamaları da yapılmaya başlandı.

Yeni dönemde yapılan ilk idari görev atamalarına göre Bayburt Üniversitesi Genel Sekreterliğine Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ve Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğüne ise Öğretim Görevlisi Yavuz Kaan Konuk atandı.