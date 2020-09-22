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Bayburt Üniversitesinde coğrafi işaretli Bayburt Balının sağımına başlandı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ BAYBURT BALININ SAĞIMINA BAŞLANDI

BAYBURT 22.09.2020, 00:06
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Bayburt Üniversitesinde coğrafi işaretli Bayburt Balının sağımına başlandı

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve üniversitenin uygulama alanlarında üretilen Bayburt Balında sağım sezonu başladı.

Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen modern uygulamalarla üretilen; Bayburt’un kendine has özellikli bitki florası, doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile önemli bir üne sahip olan Bayburt Balının ilk sağımı yapıldı.

Bal sağım sezonunun kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan; zengin endemik bitki florasına sahip Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da ‘Bayburt Balı’nın ayırt edici özelliğinin belirteci olduğunu ifade etti. Bayburt Üniversitesi uygulama alanlarında üretilen balın, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak üretildiğini vurgulayan Dr. Erdoğan, balın doğal ve sağlıklı şartlarda üretiminin kaliteye doğrudan etki ettiğini ifade ederek; el değmemiş doğası, temiz ve bol su kaynakları, coğrafi konumu itibariyle Bayburt’un yüksek kaliteli doğal bal üretiminde önemli merkezlerden biri olduğunu dile getirdi.

Bayburt Balının üretiminin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik önemli çalışmaların da yürütüldüğü Bayburt Üniversitesinde ayrıca bal arıları yetiştiriciliği, bal arısı hastalıklarına karşı mücadele ve koloni performansı ile yavru verimini arttırmak için doğal ve bitkisel yollar üzerine çalışmalar yapılıyor. Bayburt Üniversitesi bünyesinde, ‘Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ için birçok önemli proje hayata geçirilerek, yöre halkına önemli destekler de sağlanıyor.

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