Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlıyor

Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversitemiz senato toplantısında; Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılının 20 Eylül 2021 tarihinde başlamasına ve mücbir bir sebep oluşmaması halinde eğitim-öğretim hizmetlerinin tüm birimlerde yüz yüze eğitim modeli ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.” denildi.