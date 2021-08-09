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Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlıyor

Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlayacak.

BAYBURT 09.08.2021, 12:23
Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlıyor

Bayburt Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılı 20 Eylül’de başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversitemiz senato toplantısında; Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılının 20 Eylül 2021 tarihinde başlamasına ve mücbir bir sebep oluşmaması halinde eğitim-öğretim hizmetlerinin tüm birimlerde yüz yüze eğitim modeli ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.” denildi.
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