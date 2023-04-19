Bayburt Üniversitesi, Spor Akademisi protokolünün dört paydaşından biri oldu

Türkiye’de yaygın ve alternatif spor disiplinlerinin tesis odaklı teknik ve akademik altyapısını güçlendirmek amacıyla, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye’nin öncü iş birliklerinden biri hayata geçti. Bayburt Üniversitesi; Gazi Üniversitesi ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte imzaladığı protokole eğitsel ve bilimsel destek vererek son yılların en prestijli spor projelerinden birine ortak olacak.

Ankara Yenimahalle ilçesinde kuruluşu tamamlanan spor salonunda gerçekleşmesi planlanan sportif etkinlikler çerçevesinde akademik ve eğitsel destek vermek taahhüdüyle protokole ortak olan Bayburt Üniversitesi, "Şampiyonların Üniversitesi" ekolünün teknik ve akademik birikimlerini yeni spor ekollerinin gelişimine katkı olarak proje katılımcılarıyla paylaşacak. Protokol kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sporcu/antrenör eğitimi ve bilimsel araştırma altyapı desteği sorumluluklarını üstlenirken, TBBDF ile eğitim verme ve teknik destek sorumluluğunu üstlenecek. Ulusal çapta küresel vizyonla hayata geçen spor projelerinde akademik paydaş olarak birçok başarılı katkıya imza atan Bayburt Üniversitesi, Türkiye’nin saygın spor ekolleri arasında önde gelenlerden biri olduğunu bu geniş çaplı proje ile bir kez daha kanıtlamış olacak.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle hayata geçen protokolü, ev sahibi sıfatıyla Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör ve TBBDF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TBBDF Genel Sekreteri Suphi Eren Öztürk ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş imzaladı.

İmzalanan protokolü spor akademisi ve bölgesel tesis faaliyetlerinde bilimsel pratiğin önem kazanması açısından değerlendiren Rektör Türkmen, "Sporda başarının en önemli bileşenlerinden biri tesisleşme, diğeriyse bilim ve teknik yönden tasarlanmış sporcu eğitimi sürecidir. Çok yönlü bu bileşenler ise kurumsal tecrübeler arasında entegrasyon gerektirir. Daha önce birçok kez dile getirdiğimiz ’amaçlar için ortaklıklar’ vizyonu, kendi alanında uzmanlaşan ve başarıyı kurumsallaştıran federasyonlar, üniversiteler, kamu teşkilatları ve kulüpler arasında uygulama yönlü diyaloğu etkin kılmayı gerektiriyor. Bugün, dört saygın ve küresel vizyona sahip paydaş arasında hayata geçen protokol, hem kurumlarımızın başarı için gereken iş birliklerine duyarlılığını göstermesi hem de Bayburt Üniversitesinin artık bölgesinin sınırlarını aşan ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarının saygın bir üyesi olması bakımından önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi sporda da karmaşık ve çok katmanlı bir esnek uzmanlaşma deneyimi gelişirken, artık kurumsal kapasiteden kurumlar arası iş birliği kapasitesine geçmek de elzem bir dönüşümdür. Türkiye’de markalaşmasını planladığımız proje kapsamında paydaş olarak hareket edeceğimiz tüm kurumlara ve imza ortaklarımıza teşekkür eder, proje çıktılarının ülkemiz genelinde yaygınlaşacak olan projelere örnek teşkil etmesini dilerim. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.