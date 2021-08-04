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Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Ali Savaş Bülbül atandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, düzenlenen tören ile görevine başladı.

BAYBURT 04.08.2021, 08:26
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Ali Savaş Bülbül atandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, düzenlenen tören ile görevine başladı.

Programda konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamanın Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Bülbül’ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Bülbül ise; yeni görevine başlamasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Programda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım da yer aldı.
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