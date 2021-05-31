Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden 2020 KPSS ön lisansta önemli başarı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 KPSS Ön Lisans değerlendirme raporuna göre 214 üniversitenin puan ortalamalarını açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre Bayburt Üniversitesi 62. sırada yer alarak yükselişini sürdürdü.

KPSS ve ALES gibi sınavlarda önemli başarılar elde etmiş birçok öğrencinin yetişmesini sağlayan ve kendi ‘Mezun Takip Sistemi’yle mezun ettiği öğrencilerini yakından takip ederek önemli çalışmalar yürüten Bayburt Üniversitesi, ön lisans düzeyinde yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da önemli başarılar elde etti.

KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları ÖSYM tarafından farklı göstergeler üzerinden değerlendirildi. aday sayısı, minimum puan, maksimum puan, ortalama puan ve standart puan türleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Bayburt Üniversitesi 214 üniversite arasından 62. sırada yer aldı.

Sonuçlara ilişkin bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; sonuçların sınava giren tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Sınavda, gösterdikleri başarı ile farklarını ortaya koyan Bayburt Üniversitesi öğrencilerini de tebrik etti. Bu tür önemli sınavlarda başarıyı yakalamanın tesadüf olmadığını belirterek, akademik programların ve eğitim süreçlerinin de bu tür başarılara yönelik tasarlandığını söyledi. Bayburt Üniversitesinin, başarılı çalışmalarına bundan sonra da aynı inanç, azim, gayret ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.