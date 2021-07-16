banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Bayburt Üniversitesi öğrencileri makale yarışmasında önemli başarı elde etti

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldıkları ödüllü makale yarışmasında önemli dereceler elde ettiler.

BAYBURT 16.07.2021, 11:20
Bayburt Üniversitesi öğrencileri makale yarışmasında önemli başarı elde etti
banner502

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldıkları ödüllü makale yarışmasında önemli dereceler elde ettiler.

Bakırçay Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Neden Sağlık Yönetimi’’ konulu ödüllü makale yarışmasına Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci katıldı. Bayburt Üniversitesini temsilen yarışmaya katılan öğrenciler ise ilk on aday içerisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attılar. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden Melike Bozkurt “Sağlık Yönetimi Bölümü Tercihi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalesiyle ikinci olurken, dördüncü sınıf öğrencilerinden Arife Köklüoğlu ise “Neden Sağlık Yönetimi” başlıklı makalesi ile dokuzuncu oldu.

Elde ettikleri sonuçlardan dolayı mutluluklarını ifade eden öğrenciler, desteklerinden ötürü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve bölüm hocalarına teşekkürlerini ilettiler.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Rektör Türkmen ise akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel araştırma ve projelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin akademik alandaki artan gayret ve çabalarını da hatırlatarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501