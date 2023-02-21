Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi kapılarını depremzede öğrencilere açtı

Bayburt Üniversitesi kütüphanesi, depremden etkilenen afet bölgesinden tahliye edilerek Bayburt’a gelen öğrencilerin uygun koşullarda eğitimlerine devam edebilmesi için tüm imkanlarıyla seferber edildi. Öğrenciler, ders çalışma ve kaynak kitap temini imkanlarının yanı sıra kütüphane binasındaki tüm etkinliklere katılarak sosyalleşebilecek.

Depremin yaralarını sarmak üzere seferber olan tüm devlet kurumları, özel kurumlar ve vatandaşların mevcut imkanların paylaşımına yönelik olarak başlattıkları kenetlenme hareketinin parçası olan Bayburt Üniversitesi, Bayburt’a gelen depremzede öğrencilerin sürdürülebilir eğitimleri için gerekli altyapı desteğini ilk günden bu yana kesintisiz sunuyor. Bölgeye aktarılan insani yardımlar, kurtarma çalışmalarındaki gönüllü ekipler, konaklamaya açılan barınma alanları ve daha birçok kategoride yardımlaşma halkasına dahil olan Bayburt Üniversitesinde konukevi ve KYK yurtlarında konaklayan depremzede ailelerin çocuklarının eğitim sürecinden geri kalmaması adına tüm imkanlar kullanıma sunulurken, özellikle kütüphane ve dijital altyapı hizmetlerine büyük pay düşüyor. Bu süreçte tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açılan kütüphanenin yanı sıra, bilgisayar laboratuvarları, fiber internet altyapısı ve eğitim danışmanları da aktif olarak hizmet veriyor.

Bayburt Üniversitesinin eğitimi merkeze alan değerlerinin öncelikle nitelik ve sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Tüm kurumlar, insanlar ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ötesinde efor sarf ettiği bu dayanışma zamanında, Üniversitemizin imkanlarındaki uyarlanabilir tüm kaynakları kapasite üstü bir performansla depremzede kardeşlerimizin kullanımına açtık. Eğitimin her kademesinin sürdürülebilirliği için uygun koşulları sağlayarak depremzede öğrencilerimizin süreçlere erişiminin kesilmemesi için kurumsal adaptasyon gerçekleştirdik. Bugün yüzlerce depremzede misafirimiz, dijital ve basılı kaynaklarla eğitim sürecini devam ettirirken, Üniversitemizin sosyal dokusu ile bütünleşebilecek ve yalnız hissetmeyecek. Mevcut öz-kaynaklarımızın daha verimli fayda üretmesi için tüm kurumsal çalışmaları ve senaryoları müzakere ediyoruz. Daha fazla hizmeti ve telafi edici katkıyı sunmaya devam edeceğiz." dedi.