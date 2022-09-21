Bayburt Üniversitesi kontenjanlarındaki kayıt kaynaklı boşluklar ek yerleştirmede yeniden doldu

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ’kendini aşan’ ve okul birincilerine ayrılan kontenjanların da eklenmesiyle doluluk oranında yüzde yüzün üzerine çıkan Bayburt Üniversitesi, kaydını yapmayan öğrencilerden kaynaklanan boşlukların ek yerleştirmede yeniden dolmasıyla birlikte kendini bir kez daha aştı.

Bayburt Üniversitesi geçtiğimiz ay sonuçları açıklanan ilk tercihlerde gösterilen yoğun ilgi sonucunda kendi rekorunu kırmış ve kontenjanlarda yüzde yüzün üzerinde dolulukla tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Yerleşen öğrencilerin bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıt yapmaması sonucunda meydana gelen az sayıda kontenjan boşluğu ek tercihleri bekleyen öğrencilere umut olmuştu. Öğrencilerin heyecanla beklediği ek yerleştirme sonuçları dün itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı ve sonuç verilerine göre Bayburt Üniversitesinin kontenjan doluluğu (okul birincilerine ayrılanlar dahil olmak üzere) yine yüzde yüzün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Öğrencilerin tercih etme eğilimlerini tek bir faktörde yorumlamanın ötesine geçerek korelatif düşünmek gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Üniversitemizin son dönemde hayata geçirdiği entegre kalite, Proje Seferbirliği ve Şampiyonların Üniversitesi gibi vizyonları; kurumsal itibar ve markalaşma sürecini besleyerek öğrenci tercihlerinde cazibe farklılığı meydana getirdi. Öğrencilerimize temel vaadimizi yönetişim, etkileşim, ilgileşim ve iletişim kavramlarına dayanarak aktardığımız mesajlarımız doğru teması kurmuş olmalı ki, bugün ’tercihlerin parlayan yıldızı’ olmanın gururunu yaşayabiliyoruz. Niteliksel büyüme trendimizde ilk hedefi tutturmuş olmanın güveniyle sürdürülebilir büyüme hedefleri için çalışmaya başladık. Öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi; onlar tercihleri ile büyüyecek, biz ise onlarla." ifadelerini kullandı.