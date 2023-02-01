Bayburt Üniversitesi kitap bağışıyla Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesine zenginlik kattı

Adalet Bakanlığı’nın "kitap iyileştirir" sloganıyla hayata geçirdiği "Ceza İnfaz Kurumları Kütüphanelerine Bağış Kampanyası" çerçevesinde Bayburt Üniversitesi olarak yaptıkları nitelikli bağış vesilesiyle Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ tarafından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Başsavcılık makamında gerçekleşen takdim esnasında kitap bağışının önemine ilişkin bir açıklama yapan Rektör Türkmen, "Kitap, içerdiği dünyalar ve hayaller nedeniyle hayal kırıklıklarının, umutsuzluğun ve eksikliğin telafisi için bir yoldur. Bu nedenle kendisiyle ilişki kuran herkesi iyileştirir. Bedenin sınırlarını aşan bir yolculuğa çıkarır. Ekranlarda cereyan eden Metaverse gibi çoklu evren projelerinden ziyade aslında çağlar boyunca zihinlerimizde cereyan eden çoklu evrenlere vesile olmuş kitaplarımız hep vardı. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan vatandaşlarımız, bağışlanan kitaplar sayesinde yalnızca bilgi birikimlerini artırmakla kalmayacaklar, aynı zamanda hayal dünyaları aracılığıyla bulundukları mekanın ötesine ve başka zamanlara açılacaklar. Hayal kurmak, hepimizde olduğu gibi Ceza İnfaz Kurumundaki vatandaşlarımızda da iyiliğe açılan yol olacak." ifadelerini kullandı.

Takdim için Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ’a Bayburt Üniversitesi adına memnuniyetlerini bildiren Rektör Türkmen, "Paylaşmak, iyiliğin en önemli besleyenidir. Bağışa katkı sunan tüm kurumsal paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve her kitabın bir hayatı iyileştirmesini temenni ediyorum." dedi.

Takdim töreni fotoğraf çekimiyle son buldu.