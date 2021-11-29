Bayburt Üniversitesi Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Bayburt Üniversitesi Dart Takımı, 32 kulübün katılımı ile Ankara’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasında 2. oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 27-28 Kasım tarihlerinde, 32 kulübün katılımı ile Ankara’da yapılan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası sona erdi. İlk tur müsabakalarında, 8 grupta 4’er takımın yer aldığı maçların ardından, gruplarında ilk iki takım arasında kalan takımlar ilk 16 kulüp arasına kalarak yoluna, 4 grupda 4’erli takım olarak devam etti.

Zorlu müsabakalardan sonra gruplarında ilk ikiye kalan takımlar çeyrek finale kaldı. Ardından çapraz eşleşme ile eleme maçlarına geçildi. Final maçlarının sonunda ise Antrenör Öğr. Gör. Mehmet Yönal yönetimindeki Bayburt Üniversitesi Dart Takımı, 32 takım arasında 2. olmayı başardı. Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonasında birinci Antalya Spor Lisesi olurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Şampiyonada, dereceye giren ve yarışan tüm takımlara teşekkür eden, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Salgın nedeniyle 2 yıldır yapamadığımız Kulüplerarası Dart Türkiye Şampiyonamızı tamamladığımız için çok mutluyuz. Turnuvaya, bu uzun araya rağmen 32 kulüp takımının katılması da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bu Şampiyona ile birlikte bu sezon 3. müsabakamızı tamamlamış olduk. Ümit ediyorum ki sezon sonuna kadar bir sıkıntı olmadan tüm müsabakalarımızı tamamlayacağız. Bayburt Üniversitesi olarak ilk defa katıldığımız ve ikincilik elde ettiğimiz bu turnuvada yarışan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor ve hepsine sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.