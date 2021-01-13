Bayburt Üniversitesi Bilgi Evi’ne bağışta bulunanlara teşekkür belgesi verildi

Bayburt Üniversitesi tarafından Bâbertî Külliyesinde yakın zamanda hizmete alınan ‘Bilgi Evi’ne tarihi ve kültürel eşya bağışında bulunanlara Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bayburt’un tarihi kültürel özelliklerinin gün yüzüne çıkarılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal birçok projeye imza atan Bayburt Üniversitesi; Bâbertî Külliyesinde inşa edilen ‘Bilgi Evi’ ile de öğrencilerin ve kente gelen konukların Bayburt kültürünü yakından tanımalarına katkıda bulunacak yeni çalışmalar üzerinde duruyor. Bu çalışmalar kapsamında birçok hayırsever tarafından ‘Bilgi Evi’ne tarihi ve kültürel eşya bağışında bulunuldu.

Bayburt Üniversitesi, bulunduğu şehrin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmanın ve yaşatmanın da önemli bir sorumluluk olduğunun farkında olarak yöresel birçok ürünün ‘Bilgi Evi’nde sergilenmesi ve tanıtımının yapılması için de yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Bilgi Evi’nin gelişimi için planlanan bu çalışmalar kapsamında, şehrin kadim kültürünü yansıtacak; Zap, Küp, Sahan, Tecir, Fiske, Fennos, Yayık, Ehram tezgâhı, Güğüm, Orak, Güveç, Teşi, Hetircek, Kelmah, Yün Darağı, İhram, Kilim ve bunlara benzer tarihi ve kültürel ürünlerin yaşatılmasını isteyenler tarafından Bayburt Üniversitesi Bilgi Evi’ne bağışta bulunanlara Rektör Coşkun tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bayburt Üniversitesi Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen teşekkür belgesi takdim programında eşya bağışında bulunanlarla kısa bir süre sohbet eden Rektör Coşkun; “Öğrencilerimizin gelişimine ve şehrimizin tanıtımına katkı sunabilmek gayesiyle Üniversitemizin Bâbertî Külliyesinde hizmete aldığımız ‘Bilgi Evi’mize; şehrimizin kadim kültürünü yansıtacak tarihi ve kültürel ürünleri bağışlayarak destekte bulunan tüm hayırsever hemşerilerimize şahsım ve Bayburt Üniversitesi adına şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra rektör yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, eşya bağışında bulunan vatandaşlar ile akademisyenler katıldı.