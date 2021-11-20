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Bayburt Üniversite Kalkındırma Vakfı olağanüstü toplandı

Bayburt Üniversitesi Konuk Evinde gerçekleşen toplantı Kalkındırma Vakfı üyelerinin tam katılımı ile gerçekleştirildi. Olağanüstü toplantıda vakfın başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

BAYBURT 20.11.2021, 09:52
Bayburt Üniversite Kalkındırma Vakfı olağanüstü toplandı

Bayburt Üniversitesi Konuk Evinde gerçekleşen toplantı Kalkındırma Vakfı üyelerinin tam katılımı ile gerçekleştirildi. Olağanüstü toplantıda vakfın başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Vakıf Başkanı Abdulkadir İlhan’ın vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında mütevelli heyetini bilgilendirmesinin ardından divan teşekkülüne geçildi. Divan teşekkülü sonrasında vakfın yeni yönetim kuruluna önerilen isimler katılımcıların oylamasıyla belirlendi. Oylama sonuçlarına göre Gürbüz Akbulut Vakıf Başkanı seçilirken, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Nazmi Karabulut, İsrafil Kahraman, Yetkin Çavdar, Ahmet Şentürk, Hatem Taner, Mehmet Çakmak ise yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Vakıf başkanlığı görevinden ayrılan İlhan, başkanlık yaptığı sürede vakıf çalışmalarında katkı sunan yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bundan sonrası için de vakfın gelişimi ve yapılacak çalışmalar konusunda desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Vakıf Başkanı olarak seçilen Gürbüz Akbulut yeni yönetimin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada; kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde, vakfa emek veren başkan, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerine teşekkür etti. Vakıf tarafından sağlanan kaynaklarla verilen burs ve diğer hizmetlerin ilerleyen dönemlerde de giderek artmasını temenni ederek bu anlamda yapılacak katkı ve desteklere açık olduklarını dile getirdi. Vakıf başkanı olarak seçilmesinde destek olan katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bayburt Üniversitesinin ve kalkındırma vakfının kuruluş aşamasından bahseden Milletvekili Fetani Battal ise; Bayburt’un üniversiteye yürüyüş serüveninin ve ardından kurulan vakfın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu süreçte vakfın kuruluşunda destek olan siyasi büyüklere, bürokratlara, iş adamlarına ve eski başkan İlhan’a teşekkür ederek, yeni başkan Akbulut ve yönetimine ise çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim ise Bayburt Valisi olarak Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı’nı geliştirme, faaliyet çeşitliliğini artırma ve öğrencilerini destekleme adına atılacak adımlara gereken desteği sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Vakfın destekleri ile Bayburt Üniversitesinin daha güçleneceği düşüncesini ifade eden Rektör Türkmen de önceki dönem vakıf başkanlığı görevini sürdüren İlhan’a bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başkanlığa yeni seçilen Akbulut ve yönetim kuruluna ise çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi ile katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmaları ile hediye takdiminin ardından sona erdi.

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