Bayburt Tasarım Beceri Merkezi yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri bekliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ARGE birimi yetkilileriyle Tasarım Beceri Merkezini ziyaret etti.

Bayburt Tasarım Beceri Merkezi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destekle “Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor” projesi dahilinde 1.240.000 TL bedelle 2021 yılında hayata geçirildi.

Bünyesindeki 12 adet atölye ile Bayburt genelinde öğrenim gören her yaştan ve sınıf düzeyinden öğrencinin kullanımına açık. Okullarda, oluşturulan randevu sistemi ile kolayca ve istedikleri zaman istedikleri atölyeyi kullanma imkânına sahip. Tasarım Beceri Merkezinde İngilizce, drama, zekâ oyunları, müzik, robotik, kodlama, astrostem, model uçak ve havacılık, ahşap, seramik ve görsel sanatlar atölyeleri bulunmakta.

Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üst katında bulunan Tasarım Beceri Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, atölyeleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında proje koordinatörü Hüseyin Akdoğan ve görevli öğretmenlerden bilgi aldı. Tasarım Beceri Merkezindeki atölyelerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından yeni eğitim öğretim yılında da ziyaret edilerek kullanılabileceğini belirterek görevlilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.