Bayburt protokolü Bayburt Üniversitesini konuştu

Bayburt Üniversitesinde ‘Üniversitemizin Dünü ve Bugünü’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük Makamında gerçekleşen programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen katıldı.

Programın giriş konuşmasını yapan Vali Epcim, “Tarihe bir arşiv belgesi bırakmak adına bir program gerçekleştirmek ve Bayburt Üniversitesinin dünü, bugünü ve geleceğe dair stratejik planlarını değerlendirmek maksadıyla bir araya geldik. Bunu da sosyal medya aracılığı ile sizlere ulaştırmak istedik. Üniversiteler evrensel düşüncenin merkezleridir. Bu merkezlerden biri de şüphesiz ki Bayburt Üniversitesidir. Tercih sürecinde olan gençlerimizi üniversitemizde ve şehrimizde görmeyi arzu ediyoruz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak ülkemizin geleceğine hizmet eden Bayburt Üniversitesinin bugüne kadarki önemli gelişimine destek olan yönetici, akademisyen ve idari personellerine çok teşekkür ediyoruz. Üniversitenin kuruluş aşamasında desteklerini esirgemeyen siyasilerimizi ve bürokratlarımızı da şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bayburt Üniversitesinin bugünü ve gelecek planlarına dair değerlendirmelerde bulunan Rektör Türkmen ise; “05 Ağustos 2021 tarihinde yapılan üniversitemiz senato toplantısında; Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılının 20 Eylül 2021 tarihinde başlamasına ve mücbir bir sebep oluşmaması halinde eğitim-öğretim hizmetlerinin tüm birimlerde yüz yüze eğitim modeli ile gerçekleştirilmesine karar verildi. Tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personellerimiz ile şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitim-öğretim ortamının yanı sıra sosyal tesisleri, kültürel alanları, külliyelerin geniş ferah olması, dijital alt yapısı ve pandemi koşullarına uygunluk noktasında da Türkiye’nin yeterliliğe sahip üniversitelerinden birisiyiz. Yeni dönemde öğrencilerimizi en sağlıklı ve verimli koşullarda üniversitemizde ağırlamayı hedefliyoruz. Bizler, içerisinde bulunduğumuz kuşak üniversiteler arasında oldukça iddialı bir konumdayız. Bunun sürekliliğini sağlamak adına sürdürülebilir hizmetlerle birlikte önlisans, lisans ve lisansüstü birimlerimize kazandıracağımız yeni bölüm ve programlarla da üniversitemizin gelişimini devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Bayburt Üniversitesinin kuruluş aşamasından bahseden Milletvekili Battal’da, “Bayburt’un üniversiteye yürüyüş serüveni oldukça önemlidir. O dönemde Bayburt Üniversitesinin henüz bir binası yokken bugün dört farklı külliyesi ile 14 binden fazla öğrenciye hizmet ediyor. Gerek fiziki gelişimi gerek teknolojik alt yapısı ile Türkiye’nin kendi kendine yeten nadir üniversitelerinden biri haline geldi. Bugün artık ülkemizin önde gelen birçok üniversitesinden Bayburt Üniversitesine övgüler yağıyor. Bu başarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu süreçte bizlere sonsuz destek sunan başta dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, siyasi büyüklerimize, bürokratlarımıza, iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Üniversitesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.