Bayburt Özel İdarespor, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti
BAYBURT ÖZEL İDARESPOR, LİGDEKİ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALARAK PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ
Geçtiğimiz haftayı Turgutluspor karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle geride bırakan Bayburt Özel İdarespor, Gençosman Stadyumu’nda Etimesgutspor’la oynadığı maçı 1-0 kazanmasını bildi.
Bayburt Özel İdarespor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan maçın ilk yarısında her iki takımda net gol pozisyonları yakalayamadı. Maçın ilk yarısı golsüz bitti. Yağmur altında oynanan maçın ikinci yarısında daha baskılı oynayan Bayburt Özel İdarespor 52. dakikada Nezir Özer’in kafa vuruşu ile attığı golle 1-0 öne geçti.
65. dakikada bir pozisyon sonrasında iki takım hocası arasında sözlü tartışma yaşanan maçın geride kalan dakikalarında rakip takım yakaladığı ataklarda beraberliği sağlayamadı. Maç Bayburt Özel İdarespor 1-0 üstünlüğüyle son buldu.
Bayburt Özel İdarespor, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 14.00’te ertelenen Elazığ Belediyespor maçını Gençosman Stadyumu’nda, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü ise, ligin 7. hafta mücadelelerinde Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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