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Bayburt Özel İdarespor kendi evinde galip

Bayburt Özel İdarespor kendi evinde konuk ettiği Serik Belediyespor’u 2-0’lık skorla yenerek 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

BAYBURT 19.09.2021, 17:54
Bayburt Özel İdarespor kendi evinde galip

Bayburt Özel İdarespor kendi evinde konuk ettiği Serik Belediyespor’u 2-0’lık skorla yenerek 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, Gençsoman Stadyumu’nda Serik Belediyespor’u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bayburt Özel İdarespor, 11. dakikada Uğur Mustafa Türk’le golü buldu. 1-0

Golün ardından Serik Belediyespor’un birkaç atak gerçekleştirse de, Bayburt Özel İdarespor bu ataklarda rakibe beraberlik golünü bulma şansını tanımadı. İlk yarı Bayburt Özel İdarespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında atak oyununu sürdüren Bayburt Özel İdarespor, 80. dakikada İbrahim Alan’ın ayağında ikinci golü bularak skoru 2- 0’a getirdi. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erdi.

Ligdeki puanının 7’ye çıkaran Bayburt Özel İdarespor, 26 Eylül 2021 günü Kahramanmaraş deplasmanına gidecek.

Bayburt Özel İdarespor - Serik Belediyespor’u maçını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’de tribünlerden izledi.

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