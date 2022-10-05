Bayburt Özel İdarespor evinde Somaspor’a 3-0 yenildi

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 8’nci haftasında Somaspor’u konuk etti. Gençosman Stadyumu’nda oynanan maçı Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, Giray Kara üçlüsü yönetti. Bayburtspor’un heyecanlı başladığı maçın 6’ncı dakikasında Somaspor kalesi tehlike yaşadı. Üst üste atak geliştiren Bayburtspor pozisyonları gole çeviremedi. 18’nci dakikada kontra atak geliştiren konuk takım Yusuf Türk ile gole ulaştı. Somaspor, Bayburtspor karşısında 1-0 üstün hale geldi. 2 dakika uzatma verilen ilk yarı Somaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Somaspor, 49’ncu dakikada Yusuf Türk’ün 2’nci golüyle durumu 2-0 yaptı. Somaspor’un 2-0 üstünlüğüyle devam eden maçta 3’ncü gol 56’ncı dakikada Yusuf Tursun’dan geldi. 2 dakika uzatma verilen maçta Bayburtsporlu oyuncu Mahmut Boz 90+2’de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte maç sona ererken Bayburtspor evinde Somaspor’a 3-0 yenildi.

Ligin 9’ncu haftasında Bayburtspor deplasmanda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.