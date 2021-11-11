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Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Çalışkan: “Ya tarih yazarız ya tarih oluruz”

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, takımın başarısına rağmen oldukça yalnız bırakılıp desteklenmediği kaydetti. Bu gidişattan yorulduklarını ifade eden Çalışkan, “Ya tarih yazarız ya tarih oluruz” dedi.

BAYBURT 11.11.2021, 20:18
Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Çalışkan: “Ya tarih yazarız ya tarih oluruz”

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, takımın başarısına rağmen oldukça yalnız bırakılıp desteklenmediği kaydetti. Bu gidişattan yorulduklarını ifade eden Çalışkan, “Ya tarih yazarız ya tarih oluruz” dedi.

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, başkan yardımcısı Kenan Aktürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında büyük bir özveriyle çalışarak en iyisini yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Çalışkan, “Tabi eksiklerimiz yok mu var. Küçük bir şehir olduğumuz için çok fazla mesai harcamak zorundayız. Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz şuanda. İyi bir noktadayız. Maddi olarak ta bazı ufak tefek sıkıntılarımız olsa da bunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Valimiz, belediye başkanımız her zaman yanımızdalar.” dedi.

“Kimliğinde Bayburt yazan, Bayburt sevdalısı olan arkadaşlarımızdan biz gereken desteği bir türlü göremedik”

Kulüp olarak kentten destek göremediklerini vurgulayan Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, “Yalnız biz Bayburt’tan gerekli desteği göremiyoruz. Kimliğinde Bayburt yazan, Bayburt sevdalısı olan arkadaşlarımızdan biz gereken desteği bir türlü göremedik. Ufak tefekte olsa yanımızda olmaları gerektiğini biz her sefer dile getirdik. Maalesef bu desteği biz göremiyoruz.

Biz bir kampanya başlattık. Tabela kampanyası başlattık. Zoraki insanlara gidiyoruz. Stada tabela yapalım diye. Sizin de reklamınız olsun bize de destek olsun diye 16 tane tabela aldık. Lig bitiyor birinci dönem bitiyor neredeyse 13’ncü haftaya girdik. 13’ncü haftada sadece belli başlı 16 tane tabelamız var başka tabelamız yoktur.

Forma satışlarına gelince 50 adet forma satmışız şuana kadar. Toplam 50 adet. Büyük bir başarıdır bu Bayburt için.

Kombine bilete gelince 30 tane satmışız. Şimdi kulüp şehrin takımı. Biz İstanbul’dan kalkıyoruz, tüm mesaimizi takımla beraber harcıyoruz, maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Yaptığımız halde 30 tane kombina, 50 tane forma ve 16 tane tabela satmışız. Kulübümüze girdi bu kadar dışarıdan. Biz bu şekilde takımı ne kadar daha götürebiliriz. Her seferinde aynı şeyleri biz tekrarladık. Gelin beraber olalım, gelin bir olalım, gelin birlikte olalım. Ama maalesef bir yerde biz bunu başaramıyoruz. Biz artık bu işi ileri doğru götüremiyoruz, yoruluyoruz.” diye konuştu.

“Artık tribün hasılatını geçtik bir kenara cebimizden vermeye başladık”

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, boş tribüne oynadıklarını belirterek, “Dün maç yaptık tribünlerimiz bomboş. Artık tribün hasılatını geçtik bir kenara cebimizden vermeye başladık. Oradaki güvenlikçilerin parasını kendi cebimizden veriyoruz. Bu takımı biz nasıl ayakta tutacağız. Gerçekten bilmiyoruz. Sosyal medyada galibiyetin bir fotoğrafını paylaşıyorum. Ben bunu birkaç defadır deniyorum, halkın nabzını tutmaya çalışıyorum. Yani nasıl destek verecekler. Diyorum ki lütfen şu takıma sahip çıkalım. Sosyal medyada bunu paylaşırken altındaki yorumları takip ediyorum. Tebrikler başkanım. Başarılarınız devamını diliyorum. Sadece bu mesaj var. Başka bir şey yok. Takım başarılı. Bu takım şöyle söylüyorum futbolcu karakteri, teknik ekibi, yönetimi diyebilirim ki Bayburt Özel İdarespor bir daha böyle bir kadroyu yakalayamaz. Bu bir şans Bayburt için. Bunu iyi değerlendirelim dedim sezon başında. Ama maalesef gördüğüm kadarıyla birkaç tane Bayburt’un işadamı oda maddi olarak alıp veriyoruz yani başka yok. Sezon bitiyor 13’ncü haftadayız biz hala bunları gerçekleştiremiyoruz. Gerçekten biz artık yorulduk. Artık takdir Bayburt halkının. Bu saatten sonra artık ne yapılması gerekiyorsa Bayburt halkının kendisi karar verecek. Yani düşünebiliyor musunuz koskoca Bayburt Özel İdare spor 30 tane kombine satmış. 50 tanede forma satmış şimdiye kadar. Çorum’da ben diyebilirim ki bu sezonun en iyi maçını oynadık mağlup olduk, Sarıyer bir kazaydı zaten onu hiç saymıyorum. Eleştirildik. Eleştiri olacak. Fakat söylediğim şey eleştirirken birazda öz eleştiri yapmamız lazım.” şeklinde konuştu.

“Bayburt’un STK’ları nerede? Ziraat Odası, Ticaret Odası bunlar nerede”

Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, “Bayburt’un sivil toplum örgütleri nerede mesela. STK’ları nerede. mesela Ziraat Odası, Ticaret Odası bunlar nerede. Biraz daha genişletelim Türkiye çapında Bayburt dernekleri ve vakıfları var. Bunlar nerede. Şu anda ulusal arenada Bayburt’u temsil eden sadece bir futbol kulübümüz var. Başka bir spor kulübümüz yok ulusal arenada. Bayburt Özel İdare spor var. Gittiğimiz deplasmanlarda veya gittiğimiz herhangi bir şehirde olsun İzmir Aliağa Derneğine özellikle teşekkür ediyorum. Bizi karşıladılar, takımın yemeğini ısmarladılar onun dışında herhangi bir şekilde biz dernek, federasyon, vakıf yani üzerinde Bayburt yazan herhangi bir sivil toplum örgüt kuruluşu Bayburt Özel İdare spora sahip çıkmakla yükümlüdür. Ama bu kadar yalnız bırakılırsa bu takım yarın daha kötü sonuçlar doğurabilir.

Biz dedik ki bu sene ya tarih yazarız ya tarih oluruz. Biz tarih yazmaya doğru giderken arkamıza bakıyoruz tarih olacağız. Biz buraya kadar getirdik. Dediğim gibi takdir Bayburt halkınındır artık bu kulübe sahip çıkarlarsa bu kulüp tarihinde göremeyeceği başarılara imza atabilir. Böyle inanmış bir birliktelik var bu takımda. İnşallah sahip çıkarlar.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Basın toplantısı daha sonra soru - cevap şeklinde devam etti. Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan bir soru üzerine, “Geçen sene düşmemeye oynayan takım bu sene şampiyonluğa oynuyor. Bu büyük başarıdır. Bu çıtayı şehre inanarak koyduk. Dün bir maç oynadık. Ankara’yı buraya getirdik ve yendik. Tribün hasılatı olarak cebimizden takviye etmek zorunda kaldık. O tribün niye boştu. Bizim destekçi unsurlarımız yönetim ve halk. Yönetim yanımızda halk nerede. Takım başarılı. Bu takım şehrin takımı olduğu için şehrin bütün dinamikleri bu takıma sahip çıkmakta yükümlü” dedi.

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