Bayburt Özel İdare Spor, dakika 69’da yediği golle yenildi
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor’a konuk olan Bayburt Özel İdare Spor, 69’ncu dakikada yediği golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor’a konuk olan Bayburt Özel İdare Spor, 69’ncu dakikada yediği golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.
Erzincan’da 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Batuhan Kolak, Orhan Timurtaş ve Sezgin Şahbaz hakem üçlüsü yönetti.
Bayburt Özel İdare Sporun kalecisi Mehmet Akif Önal’ın maç başlamadan kısa süre önce sakatlanması üzerine yedek kaleci Oğuzhan Yeşilyurt ilk 11’de sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla golsüz sona ererken ikinci yarının 69’ncu dakikasında ev sahibi 24Erzincanspor Yasin Dülger’in ayağından bulduğu golle skoru 1-0’a getirdi.
Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca 24Erzincanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayburt Özel İdare Spor ligde topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor. Bayburt Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü kendi sahasında Düzcespor ile karşılaşacak.