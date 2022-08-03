Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en iyi sunu ödülü aldı

Ordu’da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Akıllı Ulaşım Yarışması kategorisinde Bayburt’u temsil eden Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Air Dorsebag Projesi” ile en iyi sunu ödülüne layık görüldü.

Ordu’da gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Tarım Teknolojileri Yarışması, Tarımsal İKA Yarışması, Sürü Robotlar Yarışması, Karma Sürü Simülasyon Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması ve Akıllı Ulaşım olmak üzere 7 farklı dalda yarışma düzenlendi.

Bayburt’tan yarışmaya katılan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Emre Yıldız ve Harun Haktan Zengin, Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Eren Yıldırım’ın rehberliğinde “Air Dorsebag (Havalı Dorse Yastığı) Projesi” ile TEKNOFEST Ordu Türkiye Finali’ne katıldı. Yarışmada Air Dorsebag Projesi, Akıllı Ulaşım kategorisi lise seviyesinde 32 proje arasında en iyi sunu ödülünü kazanarak 30 Ağustos- 4 Eylül tarihlerinde ki TEKNOFEST Samsun’a katılmaya hak kazandı.

Air Dorsebag (Havalı Dorse Yastığı) Projesi özel tasarımı ile kazayı anında algılayarak binek araçların karıştığı dorse kazalarında çarpmalardaki tahribatı en aza indirerek 67 ton yüke kadar dayanabilen yastıklarla can kayıplarını engellemek amaçlanıyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ilimizi temsil eden öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.