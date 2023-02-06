Bayburt Kızılay Şubesi deprem bölgesine gitmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor

Gece saatlerinde 7.4 şiddetinde meydana gelen 284 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 bin 323 kişinin yaralandığı ve bin 710 binanın yıkıldığı depreme bir yardım eli de Bayburt Kızılay şubesinden uzandı.

Kızılay Bayburt Şube Başkanı Ensar Yerlikaya, Bayburt Üniversitesinden tahsis edilen otobüsle Kızılay gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesine hareket edileceğini bildirerek, Bayburtlulardan bağış talebinde bulundu. Özellikle yardımseverlerden battaniye, ısıtıcı yardımı talep eden ve Bayburtlulara yardım çağrısında bulunan Yerlikaya, "Çok değerli Bayburtlu kardeşlerim bugün ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle üniversitemizin tahsis ettiği otobüsle Kızılaycı kardeşlerim deprem bölgesine hareket edeceklerdir. Maddi, manevi yardımcı olmak adına Türk Kızılay’ı Bayburt şubesi olarak esnaf kardeşlerimizden özellikle battaniye, ısıtıcı talep ediyoruz. Bağış yapacak kardeşlerim benimle 0506 534 35 08 no’lu telefon numaramla irtibat kurabilirler. Yardımsever kardeşlerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Tamamlanan ihtiyaçlarla birlikte Bayburt Kızılay Şubesi gün içinde Kızılay gönüllüleriyle birlikte deprem bölgesine hareket edecek.