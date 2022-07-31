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Bayburt Kalesi’nde örtü yangını

Bayburt Kalesinin bulunduğu alanda kuru otlar gece saatlerinde yandı. Yangının gençler tarafından kaleden atılan torpilden kaynaklandığı belirtildi.

BAYBURT 31.07.2022, 00:23
Bayburt Kalesi’nde örtü yangını

Bayburt Kalesinin bulunduğu alanda kuru otlar gece saatlerinde yandı. Yangının gençler tarafından kaleden atılan torpilden kaynaklandığı belirtildi.

Bayburt Kalesinde gece saatlerinde örtü yangını meydana geldi. Kent merkezinden yangının fark edilmesi üzerine Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle tutuşan kuru otlar fazla alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında kalenin ışıklandırılmasını sağlayan elektrik kablolarında tahribat oluştu.

Öte yandan yangının 2 genç tarafından kaleden eğlence maksatlı atılan torpilden kaynaklandığı kaydedildi.

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