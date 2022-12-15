Bayburt İl Özel İdarespor’un durumuyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi

Bayburt İl Özel İdarespor’un durumuyla ilgili Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdarespor’un kötü gidişatına dur demek için toplantı düzenlendi.

Ligde son sırada yer alan Bayburt İl Özel İdarespor’un şu anki durumu ve geleceğinin konuşulduğu istişare toplantısına siyasi parti il başkanları, iş adamları, önceki dönem yöneticiler, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.