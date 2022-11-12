Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Şahin atandı

Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin atandı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin atandı.