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Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı yapıldı

BAYBURT İL KOORDİNASYON KURULU DÖNEM SONU TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT 02.10.2020, 10:39
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Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı yapıldı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yapıldı.

İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapımı süren ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

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