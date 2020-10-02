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Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı yapıldı
BAYBURT İL KOORDİNASYON KURULU DÖNEM SONU TOPLANTISI YAPILDI
BAYBURT 02.10.2020, 10:39
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Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapımı süren ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.
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