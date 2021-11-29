Bayburt için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Rüzgârın Bayburt çevrelerinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre yurt genelinde bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgâr etkili olacak. Bazı bölgelerde yer yer fırtınaların da etkili olması beklenirken; vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

“Turuncu ve sarı uyarı yapılan iller”

Şiddetli rüzgârın etkili olması beklenen 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Turuncu uyarı yapılan iller; İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak sıralandı.

Sarı uyarı yapılan iller ise Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize olarak belirlendi.