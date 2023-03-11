Bayburt için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Bayburt ve çevre iller için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan erken uyarıda, hafta sonu Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı hatırlatması yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın Erzurum, Erzincan, Bayburt ve

Ardahan çevrelerinde 11.03.2023 Cumartesi ve 12.03.2023 Pazar günü güney

(Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.