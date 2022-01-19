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Bayburt güne karla uyandı, okullar tatil edildi

Bayburt kent merkezinde yaşayan vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Kent kardan beyaza büründü. Eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BAYBURT 19.01.2022, 07:22
Bayburt güne karla uyandı, okullar tatil edildi

Bayburt kent merkezinde yaşayan vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Kent kardan beyaza büründü. Eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt’ta akşam saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Günün sabahında Bayburtlular karla uyandılar. Kar yağmamasından şikâyetçi olan vatandaşlar karın gelmesiyle birlikte mutlu oldular. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı kent merkezinde aralıklı olarak yağmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta karın yağmasıyla birlikte sıfırın altında 4 dereceye kadar yükseldi. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önlerinde biriken karları süpürmeyle işe koyuldular.

‘Kar tatili’

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla bugün eğitime 1 gün süreyle ara verilecek.

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

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