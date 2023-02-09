Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor

Bayburt esnafı yardım seferberliğinde tek yürek oldu. Esnaf, kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor.

Deprem bölgesinden enkazın altından canlı olarak kurtarılan ve umutları yeşerten haberlerin peş peşe gelmesinin ardından bölgeye daha fazla yardım edilmesi bilinciyle hareket eden Bayburtlular, sayısız yardım kamyonunu belediye başta olmak üzere, yardım toplayan kurumlar aracılığıyla gönderiyor.

Sadece Bayburt Belediyesinin 25 yardım kamyonunu bölgeye gönderdiği yardım kampanyasında, vatandaşlar yine birçok yardım aracını depremzedelerin yaralarını sarmak üzere yola çıkardılar.

“Bayburt esnafı yardım seferberliğinde omuz omuza”

Bayburt esnafı da kazançlarının hepsini deprem bölgesine yollayacakları yazıları dükkan önlerine, camlarına asarak vatandaşa yardım çağrısında bulundular. Bayburt’ta teknik servis, berber, lokanta esnafının duyarlılığı yürekleri ısıtırken, Murat Çoban adlı esnafın dükkanının önüne ’Bu işyerinin 5 günlük kazancı deprem bölgesine gönderilecektir. Tüm ürünlerde yüzde 50 indirim vardır. Geçmiş olsun’ yazılı pankartı astığı görüldü. Berber esnafı Murat Tutar, kazancının tamamını depremzedelere bağışlayacağını dükkanının camına astığı ’Kazancımızın tamamı depremzede kardeşlerimize bağışlanacaktır.’ yazısıyla duyurdu. Lokanta esnafı Ozan Aydoğdu ise lokantanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm esnafı birlik olmaya davet etti. Lokantanın tüm cirosunu deprem bölgesine gönderileceğini yaptığı paylaşımla duyuran Aydoğdu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "10 şehrimiz yıkıldı fakat bizi ayakta tutacak olan kardeşliğimiz. 10 Şubat Cuma günü lokantamız olarak tüm ciromuzu AFAD aracılığıyla depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz. Tüm esnafımızı bu zorlu günlerde, elden ne kadarı geliyorsa kardeşliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Öte yandan yardımların hız kesmeden devam ettiği Bayburt’ta, yardımların devamının geleceği öğrenildi.