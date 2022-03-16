Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da kar bekleniyor

Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 6, Iğdır’da 2, Bayburt’ta 13, Erzurum ve Ardahan’da 16, Kars’ta 20, Ağrı’da 23 derece olarak kaydedildi.