Bayburt, en az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısının 111 milyon 78 bin 323’e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, en az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu illerin Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıraladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısının 23’e yükseldiğini kaydetti.

“Aşılama oranları 4 grupta sıralanıyor”

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75’in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,34 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 111 milyon 78 bin 323’e yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 332 bin 665 doz aşı uygulandı. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.