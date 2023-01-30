Bayburt Emniyetinden ’Narkogençlik’ konferansı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, ’Narkogençlik’ projesi çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği personellerince, Dede Korkut Yerleşkesinde ’Narkogençlik’ çerçevesinde bağımlılıkla mücadele konferansı ve Hacı Ekrem Naile Seyhan Kur’an Kursunda ’En İyi Narkotik Polisi; Anne’ ve Uyuşturucu İle Mücadele Uygulaması ’UYUMA’ hakkında bilgiler verildi.