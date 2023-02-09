Bayburt Emniyetinden destek gecikmedi: 55 polis deprem bölgesine uğurlandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü deprem bölgesine gönderilmek üzere bir emniyet müdür yardımcısından, bir şube müdüründen, 3 komiserden ve 50 polis memurundan oluşan 55 kişilik ekibini Bayburt Valiliği önünden dualarla uğurladı.

Bayburt Valiliği önünde toplanan emniyet mensupları arkadaşlarıyla, aileleriyle vedalaştıktan sonra otobüse binerek deprem bölgesine hareket etmek üzere yola koyuldular.

Polislerin yanı sıra öğretmenlerinde aralarında bulunduğu toplamda 155 kişilik ekibi deprem bölgesine uğurladıklarını kaydeden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "Arama kurtarma ekibi olarak, 60 kadar kahraman polisimizi ve öğretmen kardeşlerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. 100 öğretmen, 60 kadar da polis memurunu arama kurtarma ekiplerine destek sağlamak, lojistik destek sağlamak üzere deprem bölgesine gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Zaman kaybetmeden depremzedelerin yaralarını sarmak ve enkaz çalışmalarına katılmak için bir an önce yola çıkan polislerle öğretmenleri ise vatandaşlar dualarla yolcu ettiler.