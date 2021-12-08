Bayburt Doğal Taş Fabrikası enerjisini güneşten alacak

Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nda üretim maliyetleri güneş enerjisi ile yüzde 30 azalacak.

Avrupa Birliği finansmanıyla Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında 2017 yılında açılışı gerçekleştirilen Bayburt Doğal Taş Fabrikası yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik önemli bir adım attı. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nca Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’ya sunulan “Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz” projesi ile fabrika çatısına güneş panelleri yerleştirildi. Uygulama ile fabrikadaki enerji ihtiyacının büyük bölümü güneş panellerinden karşılanacak. Test aşaması tamamlanan projenin tam kapasite devreye alınmasıyla enerji maliyetlerinden sağlanan tasarruf üretim maliyetlerine de olumlu yansıyacak.

Vali Cüneyt Epcim, panel kurulumu tamamlanan doğal taş fabrikasını ziyaret etti. Projeye ilişkin bilgi alan Vali Epcim, açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen Bayburt’ta önemli bir çalışmaya daha imza atıldığını ifade eden Vali Epcim, fabrikanın enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş enerjisi panellerinden karşılanacağını söyledi.

Enerji maliyetlerinin arttığı bir dönemde bu sorunu çözmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Vali Epcim, “Fabrikanın üstüne yenilenebilir enerji kaynağı olarak dizayn ettiğimiz bu güneş enerjisi panelleri sayesinde elektrik ihtiyacını artık buradan karşılayacağız. Böylelikle fabrikamıza çok önemli bir katkı sağlayacağız. Bir taraftan enerji maliyetlerinin arttığı bir dönemde fabrikamızın enerji sorununu tamamen çözmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu manada bizlere destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere kalkınma ajansımızın temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca süreci baştan aşağı yöneten Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Seyhan Bey’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.