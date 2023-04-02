Bayburt, bocce müsabakalarında Türkiye finallerinde

Bayburt takımı bocce müsabakalarında Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

30-31 Mart’ta Rize’de düzenlenen Gençler Bocce Grup müsabakalarında Bayburt’u temsil eden okullardan Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencileri genç kızlar kategorisinde, Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri ise genç erkekler kategorisinde bölge 2.si olarak Haziran ayında yapılacak Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazandı.