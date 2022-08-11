Bayburt Belediyesinin projesi ödüle layık görüldü

Türkiye çapında yayın yapan Kent Başkan Dergisi tarafından her yıl halk oylamasıyla yılın en başarılı projelerinin belirlendiği ’2022 Yılı Kent&Başkan Ödülleri’ çerçevesinde Bayburt Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Bamsı Beyrek Seyir Terası ve zıplayn projesi İl Belediyeleri bazında kentsel tasarım kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl da Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark projesi ile ödül alan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Şehrimize vizyon kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirirken bu projelerimizin böylesi prestijli ödüllere layık görülmesi ve vatandaşlarımız tarafından teveccühle karşılanması bizleri yeni projeler üretme konusunda daha çok çalışmaya yönelterek azmimizi artırıyor. Bizlere ikinci kez bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyor, Kent Başkan Dergisi ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt’un turizmine katkı sunacak mekanlar oluşturmak adına bu yıl yapımına başlanan ve inşası hızla süren Bamsı Beyrek Seyir Terası ve zıplayn Projesi komplike bir yapıya sahip. Projede Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa ediliyor. Ayrıca doğa sporları parkurları, 7 kilometre uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zıplayn macera parkı da yer alıyor.

Öte Yandan Kent Başkan Ödülleri Kayseri’de düzenlenecek olan törenle sahiplerine takdim edilecek.