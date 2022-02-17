Bayburt Belediyesi’nden içme suyuna yüzde 7 KDV indirimi

Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü müjdeledi.

Bayburt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yapılacak olan indirim ile birlikte su tüketim bedelinde 8 olan KDV oranı bundan sonra yüzde 1 olarak hesaplanacak.