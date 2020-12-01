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Bayburt Belediyesi’nden borç yapılandırma imkânı

Bayburt Belediyesi’nce vatandaşların su, emlak ve vergi borçlarının 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına başlandı.

BAYBURT 01.12.2020, 10:22
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Bayburt Belediyesi’nden borç yapılandırma imkânı
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Bayburt Belediyesi’nce vatandaşların su, emlak ve vergi borçlarının 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına başlandı.

Belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyenin ilgili birimine başvurarak borçlarını yapılandırmaları gerekiyor.

Peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin %90 oranında silinmesi imkânının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçlar 2 aylık dönemler halinde 6-12 ve 18 taksitte ödenebiliyor.
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