Bayburt Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Bayburt Belediyesi Bayburt’ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Bayburt’ta faaliyet gösteren 9 amatör futbol kulübünün başkan ve temsilcileri Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Başkan Pekmezci, amatör spor kulüplerinin yöneticilerini belediyede görmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Bayburt’ta ki spor faaliyetleri amatör spor kulüplerimizin gayretleriyle bir yerlere gelecek. Branş olarak değerlendirmiyoruz ama bütün amatör spor kulüplerimize Bayburt Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarıyla destek olmak arzusundayız. Yıllar önce hem amatörde hem de profesyonel anlamda yönetici olduğumda yaşadığım için sizlerin görevlerinin zorluklarını yakinen bilen birisiyim. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Şehrimizde sporun gelişmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz spor kulüplerimizi şehrimizin dış dünyaya açılan kapılarından biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci’ye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Amatör Spor Kulüplerinin başkanları ve Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker ise Bayburt’ta bulunan amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Gürbüz Spor Kulübü, Soğukgöze Spor Kulübü, Çatıksu Spor Kulübü, Kurtuluş Spor Kulübü, Konursu Spor Kulübü, Mutlu Spor Kulübü, Akşar Spor Kulübü, Bayburt Spor Kulübü, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü başkan ve temsilcileri ile Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mete Türker yer aldı.