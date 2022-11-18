Bayburt Belediyesinden ağaç budama çalışması

Bayburt Belediyesi, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesini sağlamak için şehir genelinde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi tarafından şehir genelinde ağaçlar budanarak, ağaç ve bitkilerin düzgün formda kalmaları sağlanıyor. Gerçekleşen budama işlemlerinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araçların ve vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli işlemler yapılıyor.

Budama çalışmalarının süreceği ifade edildi.